Utforska SofaCat(SOFAC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOFAC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SofaCat(SOFAC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOFAC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SOFAC SOFAC prisinformation SOFAC officiell webbplats SOFAC tokenomics SOFAC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SofaCat (SOFAC) / Tokenomik / SofaCat (SOFAC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SofaCat(SOFAC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD sofacat tokenomics Information om sofacat SofaCat (SOFAC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SofaCat(SOFAC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 51.85K $ 51.85K $ 51.85K Totalt utbud: $ 99.16M $ 99.16M $ 99.16M Cirkulerande utbud $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M FDV (värdering efter full utspädning): $ 52.85K $ 52.85K $ 52.85K Högsta någonsin: $ 0.03221217 $ 0.03221217 $ 0.03221217 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00053293 $ 0.00053293 $ 0.00053293 Läs mer om priset på SofaCat(SOFAC) Köp SOFAC nu! SofaCat (SOFAC) Information SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! Officiell webbplats: https://www.sofacat.click/ SofaCat (SOFAC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SofaCat (SOFAC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOFAC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOFAC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOFAC:s tokenomics, utforska SOFAC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SOFAC Vill du veta vart SOFAC kan vara på väg? På SOFAC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOFAC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn