SocialCrab Pris idag

Livepriset för SocialCrab (SCRB) idag är $ 0.00010449, med en förändring på 6.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCRB till USD är$ 0.00010449 per SCRB.

SocialCrab rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,490, med ett cirkulerande utbud på 999.97M SCRB. Under de senaste 24 timmarna handlades SCRB mellan $ 0.00010351 (lägsta) och $ 0.00011421 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00035258, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003765.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCRB med +0.39% under den senaste timmen och -31.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SocialCrab (SCRB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 104.49K$ 104.49K $ 104.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 104.49K$ 104.49K $ 104.49K Cirkulationsutbud 999.97M 999.97M 999.97M Totalt utbud 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741

