Marlknadsvärde: $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Högsta någonsin: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Lägsta någonsin: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Aktuellt pris: $ 0.01985362 $ 0.01985362 $ 0.01985362 Läs mer om priset på Social Edge(SEDGE) Köp SEDGE nu! Social Edge (SEDGE) Information Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Officiell webbplats: https://sedgeai.com Whitepaper: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Social Edge (SEDGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Social Edge (SEDGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SEDGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SEDGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SEDGE:s tokenomics, utforska SEDGE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SEDGE Vill du veta vart SEDGE kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn