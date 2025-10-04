Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics
Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Snardler Wormfriend(SNARDLER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Snardler Wormfriend (SNARDLER) Information
Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale.
From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story.
Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.
Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Snardler Wormfriend (SNARDLER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SNARDLER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SNARDLER-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SNARDLER:s tokenomics, utforska SNARDLER-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SNARDLER
Vill du veta vart SNARDLER kan vara på väg? På SNARDLER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn