Utforska Smoothy(SMTY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMTY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Smoothy(SMTY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMTY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!