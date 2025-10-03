Utforska SMACKM(SMACKM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMACKM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SMACKM(SMACKM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMACKM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SMACKM (SMACKM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SMACKM(SMACKM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 429.39K $ 429.39K $ 429.39K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (värdering efter full utspädning): $ 526.39K $ 526.39K $ 526.39K Högsta någonsin: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00052634 $ 0.00052634 $ 0.00052634 SMACKM (SMACKM) Information $SMACKM is the first meme to introduce "memetility". $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Officiell webbplats: https://smackm.io/ Whitepaper: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 SMACKM (SMACKM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SMACKM (SMACKM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SMACKM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SMACKM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.