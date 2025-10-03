Utforska SLOVE(SLOVE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SLOVE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SLOVE(SLOVE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SLOVE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SLOVE (SLOVE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SLOVE(SLOVE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 139.03K $ 139.03K $ 139.03K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 154.47K $ 154.47K $ 154.47K Högsta någonsin: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00154472 $ 0.00154472 $ 0.00154472 SLOVE (SLOVE) Information From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation's backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui's scalability and innovation, we're delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation's backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui's scalability and innovation, we're delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Officiell webbplats: https://playseedgo.com/ SLOVE (SLOVE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SLOVE (SLOVE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SLOVE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SLOVE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn