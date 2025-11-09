Slap Pris idag

Livepriset för Slap (SLAP) idag är --, med en förändring på 0.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLAP till USD är-- per SLAP.

Slap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 294,588, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SLAP. Under de senaste 24 timmarna handlades SLAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00192179, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLAP med -0.01% under den senaste timmen och +1.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Slap (SLAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 294.59K$ 294.59K $ 294.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 294.59K$ 294.59K $ 294.59K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

