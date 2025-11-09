Skully Pris idag

Livepriset för Skully (SKULLY) idag är $ 0.00006499, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SKULLY till USD är$ 0.00006499 per SKULLY.

Skully rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 50,595, med ett cirkulerande utbud på 778.56M SKULLY. Under de senaste 24 timmarna handlades SKULLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00021932, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006412.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SKULLY med -- under den senaste timmen och -36.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Skully (SKULLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Cirkulationsutbud 778.56M 778.56M 778.56M Totalt utbud 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Det aktuella börsvärdet för Skully är $ 50.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKULLY är 778.56M, med ett totalt utbud på 978558324.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 63.59K.