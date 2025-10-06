Skillful AI (SKAI) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00180492 lägsta under 24-timmar $ 0.00182677 högsta under 24-timmar All Time High $ 0.252674 Lägsta pris $ 0.00113594 Prisförändring (1H) -0.04% Prisändring (1D) -0.59% Prisändring (7D) -7.94%

Skillful AI (SKAI) priset i realtid är $0.00180678. Under de senaste 24 timmarna har SKAI handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00180492 och en högsta nivå på $ 0.00182677, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SKAIs högsta pris genom tiderna är $ 0.252674, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00113594.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SKAI förändrats med -0.04% under den senaste timmen, -0.59% under 24 timmar och -7.94% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Skillful AI (SKAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 204.74K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.81M Cirkulationsutbud 113.37M Totalt utbud 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Skillful AI är $ 204.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKAI är 113.37M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.81M.