Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Skibidi Toilet(SKBDI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Skibidi Toilet(SKBDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde:
$ 2.54M
Totalt utbud:
$ 74.92M
Cirkulerande utbud
$ 74.92M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.54M
Högsta någonsin:
$ 1.026
Lägsta någonsin:
$ 0.0178059
Aktuellt pris:
$ 0.03396944
Skibidi Toilet (SKBDI) Information

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views.

Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

Officiell webbplats:
https://www.skbdi.lol/

Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Skibidi Toilet (SKBDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SKBDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SKBDI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SKBDI:s tokenomics, utforska SKBDI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SKBDI

Vill du veta vart SKBDI kan vara på väg? På SKBDI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

