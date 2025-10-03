Utforska Skibidi Toilet(SKBDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SKBDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Skibidi Toilet(SKBDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SKBDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SKBDI SKBDI prisinformation SKBDI officiell webbplats SKBDI tokenomics SKBDI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Skibidi Toilet (SKBDI) / Tokenomik / Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Skibidi Toilet(SKBDI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD skibidi-toilet tokenomics Information om skibidi-toilet Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Skibidi Toilet(SKBDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Totalt utbud: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Cirkulerande utbud $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Högsta någonsin: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Lägsta någonsin: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Aktuellt pris: $ 0.03396944 $ 0.03396944 $ 0.03396944 Läs mer om priset på Skibidi Toilet(SKBDI) Köp SKBDI nu! Skibidi Toilet (SKBDI) Information The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Officiell webbplats: https://www.skbdi.lol/ Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Skibidi Toilet (SKBDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SKBDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SKBDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SKBDI:s tokenomics, utforska SKBDI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SKBDI Vill du veta vart SKBDI kan vara på väg? På SKBDI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SKBDI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn