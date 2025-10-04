Utforska Skibidi Dop Dop(SKIBIDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SKIBIDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Skibidi Dop Dop(SKIBIDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SKIBIDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SKIBIDI SKIBIDI prisinformation SKIBIDI officiell webbplats SKIBIDI tokenomics SKIBIDI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) / Tokenomik / Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Skibidi Dop Dop(SKIBIDI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD skibidi-dop-dop tokenomics Information om skibidi-dop-dop Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Skibidi Dop Dop(SKIBIDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.29K $ 15.29K $ 15.29K Totalt utbud: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Cirkulerande utbud $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.29K $ 15.29K $ 15.29K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Skibidi Dop Dop(SKIBIDI) Köp SKIBIDI nu! Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Information Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Officiell webbplats: https://skibidi.cool/ Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SKIBIDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SKIBIDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SKIBIDI:s tokenomics, utforska SKIBIDI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SKIBIDI Vill du veta vart SKIBIDI kan vara på väg? På SKIBIDI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SKIBIDI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn