SKAINET (SKAI) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00003014 lägsta under 24-timmar $ 0.00003154 högsta under 24-timmar All Time High $ 0.0089911 Lägsta pris $ 0.00002162 Prisförändring (1H) +0.02% Prisändring (1D) -2.80% Prisändring (7D) +9.55%

SKAINET (SKAI) priset i realtid är $0.00003038. Under de senaste 24 timmarna har SKAI handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00003014 och en högsta nivå på $ 0.00003154, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SKAIs högsta pris genom tiderna är $ 0.0089911, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002162.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SKAI förändrats med +0.02% under den senaste timmen, -2.80% under 24 timmar och +9.55% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

SKAINET (SKAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 30.33K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.33K Cirkulationsutbud 999.86M Totalt utbud 999,858,474.332857

Det aktuella börsvärdet för SKAINET är $ 30.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKAI är 999.86M, med ett totalt utbud på 999858474.332857. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.33K.