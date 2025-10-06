Livepriset för SKAINET idag är 0.00003038 USD. Följ kursuppdateringar för SKAI-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska SKAI prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för SKAINET idag är 0.00003038 USD. Följ kursuppdateringar för SKAI-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska SKAI prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

SKAINET Pris (SKAI)

1 SKAI-till-USD pris i realtid:

--
----
-2.80%1D
SKAINET (SKAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:59:41 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003014
$ 0.00003014
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003154
$ 0.00003154
högsta under 24-timmar

$ 0.00003014
$ 0.00003014

$ 0.00003154
$ 0.00003154

$ 0.0089911
$ 0.0089911

$ 0.00002162
$ 0.00002162

+0.02%

-2.80%

+9.55%

+9.55%

SKAINET (SKAI) priset i realtid är $0.00003038. Under de senaste 24 timmarna har SKAI handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00003014 och en högsta nivå på $ 0.00003154, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SKAIs högsta pris genom tiderna är $ 0.0089911, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002162.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SKAI förändrats med +0.02% under den senaste timmen, -2.80% under 24 timmar och +9.55% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

SKAINET (SKAI) Marknadsinformation

$ 30.33K
$ 30.33K

--
----

$ 30.33K
$ 30.33K

999.86M
999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857

Det aktuella börsvärdet för SKAINET är $ 30.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKAI är 999.86M, med ett totalt utbud på 999858474.332857. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.33K.

SKAINET (SKAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på SKAINET till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SKAINET till USD $ -0.0000007531.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SKAINET till USD $ +0.0000062091.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SKAINET till USD $ +0.000006438825373567996.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.80%
30 dagar$ -0.0000007531-2.47%
60 dagar$ +0.0000062091+20.44%
90 dagar$ +0.000006438825373567996+26.89%

Vad är SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

SKAINET (SKAI) resurs

Officiell webbplats

SKAINET Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer SKAINET (SKAI) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina SKAINET (SKAI) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för SKAINET.

Kontrollera SKAINET prisprognosen nu!

SKAI till lokala valutor

SKAINET (SKAI) Tokenomics

Förståelsen för SKAINET(SKAI):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om SKAI-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om SKAINET (SKAI)

Hur mycket är SKAINET (SKAI) värd idag?
Livepriset för SKAI i USD är 0.00003038 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella SKAI-till-USD-priset?
Det aktuella priset för SKAI till USD är $ 0.00003038. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för SKAINET?
Börsvärdet för SKAI är $ 30.33K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av SKAI?
Det cirkulerande utbudet av SKAI är 999.86M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för SKAI?
SKAI uppnådde ett ATH-pris på 0.0089911 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för SKAI
SKAI såg ett lägstapris på 0.00002162 USD.
Vad är handelsvolymen för SKAI?
Live 24-timmars handelsvolym för SKAI är -- USD.
Kommer SKAI att gå högre i år?
SKAI kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in SKAI prisprognosen för en mer djupgående analys.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.