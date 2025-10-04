Utforska SISTER(SSTR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SSTR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SISTER(SSTR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SSTR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SISTER (SSTR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SISTER(SSTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 178.86K Totalt utbud: $ 9.98B Cirkulerande utbud $ 9.98B FDV (värdering efter full utspädning): $ 178.86K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0

SISTER (SSTR) Information The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet's cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it's a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.

Officiell webbplats: https://sstr.fun/

SISTER (SSTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SISTER (SSTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SSTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SSTR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SSTR:s tokenomics, utforska SSTR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SSTR Vill du veta vart SSTR kan vara på väg? På SSTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.