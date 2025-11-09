BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för SIMPS ON SOL idag är 0 USD.SIMP börsvärdet är 6,704.12 USD. Följ prisuppdateringar för SIMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SIMPS ON SOL idag är 0 USD.SIMP börsvärdet är 6,704.12 USD. Följ prisuppdateringar för SIMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SIMP

SIMP prisinformation

Vad är SIMP

SIMP officiell webbplats

SIMP tokenomics

SIMP Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

SIMPS ON SOL Logotyp

SIMPS ON SOL Pris (SIMP)

Onoterad

1 SIMP-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
SIMPS ON SOL (SIMP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:36:33 (UTC+8)

SIMPS ON SOL Pris idag

Livepriset för SIMPS ON SOL (SIMP) idag är --, med en förändring på 3.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIMP till USD är-- per SIMP.

SIMPS ON SOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,704.12, med ett cirkulerande utbud på 999.96M SIMP. Under de senaste 24 timmarna handlades SIMP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00107703, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SIMP med -- under den senaste timmen och -15.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SIMPS ON SOL (SIMP) Marknadsinformation

$ 6.70K
$ 6.70K$ 6.70K

--
----

$ 6.70K
$ 6.70K$ 6.70K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,780.361542
999,963,780.361542 999,963,780.361542

Det aktuella börsvärdet för SIMPS ON SOL är $ 6.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SIMP är 999.96M, med ett totalt utbud på 999963780.361542. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.70K.

SIMPS ON SOL Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.25%

-15.46%

-15.46%

SIMPS ON SOL (SIMP) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på SIMPS ON SOL till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SIMPS ON SOL till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SIMPS ON SOL till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SIMPS ON SOL till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.25%
30 dagar$ 0-39.24%
60 dagar$ 0-61.56%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för SIMPS ON SOL

SIMPS ON SOL (SIMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SIMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SIMPS ON SOL (SIMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SIMPS ON SOL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som SIMPS ON SOL kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SIMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SIMPS ON SOL Price Prediction.

Vad är SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

SIMPS ON SOL (SIMP) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om SIMPS ON SOL

Hur mycket kommer 1 SIMPS ON SOL att vara värd år 2030?
Om SIMPS ON SOL skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SIMPS ON SOL-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:36:33 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om SIMPS ON SOL

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2944
$0.2944$0.2944

+47.20%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000003350
$0.000000003350$0.000000003350

+201.53%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018830
$0.0018830$0.0018830

+169.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004296
$0.00004296$0.00004296

+118.07%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015177
$0.0000015177$0.0000015177

+107.25%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.