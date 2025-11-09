SimpCoin Pris idag

Livepriset för SimpCoin (SIMP) idag är $ 0.00001016, med en förändring på 4.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIMP till USD är$ 0.00001016 per SIMP.

SimpCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,156.98, med ett cirkulerande utbud på 999.63M SIMP. Under de senaste 24 timmarna handlades SIMP mellan $ 0.00001007 (lägsta) och $ 0.00001064 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00084018, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000962.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SIMP med -- under den senaste timmen och -20.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SimpCoin (SIMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Cirkulationsutbud 999.63M 999.63M 999.63M Totalt utbud 999,630,880.430133 999,630,880.430133 999,630,880.430133

