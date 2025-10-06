Silent Pass (SP) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0 lägsta under 24-timmar $ 0 högsta under 24-timmar All Time High $ 0 Lägsta pris $ 0 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -3.04% Prisändring (7D) -3.34%

Silent Pass (SP) priset i realtid är --. Under de senaste 24 timmarna har SP handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SPs högsta pris genom tiderna är $ 0, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SP förändrats med -- under den senaste timmen, -3.04% under 24 timmar och -3.34% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Silent Pass (SP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 60.26K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 66.97K Cirkulationsutbud 899.81M Totalt utbud 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Silent Pass är $ 60.26K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SP är 899.81M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 66.97K.