Livepriset för Sigma Music idag är 0 USD.FAN börsvärdet är 13,839.48 USD. Följ prisuppdateringar för FAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FAN

FAN prisinformation

Vad är FAN

FAN officiell webbplats

FAN tokenomics

FAN Prisförutsägelse

Sigma Music Logotyp

Sigma Music Pris (FAN)

Onoterad

1 FAN-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Sigma Music (FAN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:36:17 (UTC+8)

Sigma Music Pris idag

Livepriset för Sigma Music (FAN) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FAN till USD är-- per FAN.

Sigma Music rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,839.48, med ett cirkulerande utbud på 658.34M FAN. Under de senaste 24 timmarna handlades FAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FAN med -- under den senaste timmen och -10.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sigma Music (FAN) Marknadsinformation

$ 13.84K
$ 13.84K

--
--

$ 21.02K
$ 21.02K

658.34M
658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042

Det aktuella börsvärdet för Sigma Music är $ 13.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FAN är 658.34M, med ett totalt utbud på 999936196.107042. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.02K.

Sigma Music Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.47%

-10.47%

Sigma Music (FAN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Sigma Music till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sigma Music till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sigma Music till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sigma Music till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-21.68%
60 dagar$ 0-55.56%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Sigma Music

Sigma Music (FAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sigma Music (FAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sigma Music potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Sigma Music kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Sigma Music Price Prediction.

Vad är Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

Sigma Music (FAN) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Sigma Music

Hur mycket kommer 1 Sigma Music att vara värd år 2030?
Om Sigma Music skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sigma Music-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:36:17 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Sigma Music

