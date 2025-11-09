Sigma Boy Pris idag

Livepriset för Sigma Boy (SIGMABOY) idag är $ 0.00000718, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIGMABOY till USD är$ 0.00000718 per SIGMABOY.

Sigma Boy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,176.97, med ett cirkulerande utbud på 999.28M SIGMABOY. Under de senaste 24 timmarna handlades SIGMABOY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00089861, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000658.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SIGMABOY med -- under den senaste timmen och -13.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sigma Boy (SIGMABOY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Cirkulationsutbud 999.28M 999.28M 999.28M Totalt utbud 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

