Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shytoshi Kusama(SHY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.11M Totalt utbud: $ 499.87M Cirkulerande utbud $ 499.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.11M Högsta någonsin: $ 0.01461608 Lägsta någonsin: $ 0.00164504 Aktuellt pris: $ 0.00222483 Shytoshi Kusama (SHY) Information A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Officiell webbplats: https://shycoincto.com/ Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shytoshi Kusama (SHY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.