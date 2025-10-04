Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Shrubius Maximus(SHRUBIUS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:59:33 (UTC+8)
USD

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shrubius Maximus(SHRUBIUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 22.06K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 22.06K
Högsta någonsin:
$ 0.00102784
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Information

Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X.

The Legend of Shrubius Maximus

In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures.

He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.

Officiell webbplats:
https://shrubiusmaximus.com/

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Shrubius Maximus (SHRUBIUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SHRUBIUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SHRUBIUS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SHRUBIUS:s tokenomics, utforska SHRUBIUS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SHRUBIUS

Vill du veta vart SHRUBIUS kan vara på väg? På SHRUBIUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

