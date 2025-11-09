Shroomy Pris idag

Livepriset för Shroomy (SHROOMY) idag är $ 0.00252972, med en förändring på 1.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHROOMY till USD är$ 0.00252972 per SHROOMY.

Shroomy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,355,196, med ett cirkulerande utbud på 927.91M SHROOMY. Under de senaste 24 timmarna handlades SHROOMY mellan $ 0.00250915 (lägsta) och $ 0.00259501 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00580516, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHROOMY med +0.14% under den senaste timmen och -13.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Shroomy (SHROOMY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Cirkulationsutbud 927.91M 927.91M 927.91M Totalt utbud 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

