ShredN (SHRED) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ShredN(SHRED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 16.88K $ 16.88K $ 16.88K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 168.79K $ 168.79K $ 168.79K Högsta någonsin: $ 14.31 $ 14.31 $ 14.31 Lägsta någonsin: $ 0.00108092 $ 0.00108092 $ 0.00108092 Aktuellt pris: $ 0.00168792 $ 0.00168792 $ 0.00168792 Läs mer om priset på ShredN(SHRED) Köp SHRED nu! ShredN (SHRED) Information What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? 1. Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. 2. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. 3. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. 4. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens Officiell webbplats: https://shredn.io/ Whitepaper: https://shredn.io/ShredN.pdf ShredN (SHRED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ShredN (SHRED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHRED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHRED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SHRED:s tokenomics, utforska SHRED-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SHRED Vill du veta vart SHRED kan vara på väg? På SHRED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SHRED-tokens prisförutsägelse nu! 