Utforska SHITCOIN(SHITCOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHITCOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SHITCOIN(SHITCOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHITCOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SHITCOIN SHITCOIN prisinformation SHITCOIN officiell webbplats SHITCOIN tokenomics SHITCOIN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SHITCOIN (SHITCOIN) / Tokenomik / SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SHITCOIN(SHITCOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD shitcoin tokenomics Information om shitcoin SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SHITCOIN(SHITCOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 166.48K $ 166.48K $ 166.48K Totalt utbud: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerande utbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (värdering efter full utspädning): $ 166.48K $ 166.48K $ 166.48K Högsta någonsin: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 Lägsta någonsin: $ 0.00006534 $ 0.00006534 $ 0.00006534 Aktuellt pris: $ 0.00016609 $ 0.00016609 $ 0.00016609 Läs mer om priset på SHITCOIN(SHITCOIN) Köp SHITCOIN nu! SHITCOIN (SHITCOIN) Information Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Officiell webbplats: https://shitcoin.party/ SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SHITCOIN (SHITCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHITCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHITCOIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SHITCOIN:s tokenomics, utforska SHITCOIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SHITCOIN Vill du veta vart SHITCOIN kan vara på väg? På SHITCOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SHITCOIN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn