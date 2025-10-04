Utforska Shiryo(SHIRYO-INU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHIRYO-INU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Shiryo(SHIRYO-INU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHIRYO-INU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Shiryo (SHIRYO-INU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shiryo(SHIRYO-INU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 208.15K Totalt utbud: $ 980,192.00T Cirkulerande utbud $ 924,404.97T FDV (värdering efter full utspädning): $ 220.71K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Shiryo (SHIRYO-INU) Information Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Officiell webbplats: https://shiryoinu.com/ Shiryo (SHIRYO-INU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shiryo (SHIRYO-INU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHIRYO-INU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHIRYO-INU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn