Shib Original Vision Pris (SOV)
Livepriset för Shib Original Vision (SOV) idag är --, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOV till USD är-- per SOV.
Shib Original Vision rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 153,996, med ett cirkulerande utbud på 113.44T SOV. Under de senaste 24 timmarna handlades SOV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SOV med -- under den senaste timmen och -11.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Shib Original Vision är $ 154.00K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOV är 113.44T, med ett totalt utbud på 200706133340071.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 272.47K.
--
-3.97%
-11.94%
-11.94%
Under dagen var prisförändringen på Shib Original Vision till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Shib Original Vision till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Shib Original Vision till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Shib Original Vision till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-3.97%
|30 dagar
|$ 0
|-23.01%
|60 dagar
|$ 0
|-54.64%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Shib Original Vision potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
What is the project about?
Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.
In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.
What makes your project unique?
Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.
History of your project.
SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.
What’s next for your project?
Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.
What can your token be used for?
SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.