Shib Original Vision Pris idag

Livepriset för Shib Original Vision (SOV) idag är --, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOV till USD är-- per SOV.

Shib Original Vision rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 153,996, med ett cirkulerande utbud på 113.44T SOV. Under de senaste 24 timmarna handlades SOV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOV med -- under den senaste timmen och -11.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Shib Original Vision (SOV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 154.00K$ 154.00K $ 154.00K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 272.47K$ 272.47K $ 272.47K Cirkulationsutbud 113.44T 113.44T 113.44T Totalt utbud 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

