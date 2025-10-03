Utforska SHARPEI(SHAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SHARPEI(SHAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SHAR SHAR prisinformation SHAR officiell webbplats SHAR tokenomics SHAR Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SHARPEI (SHAR) / Tokenomik / SHARPEI (SHAR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SHARPEI(SHAR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD sharpei tokenomics Information om sharpei SHARPEI (SHAR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SHARPEI(SHAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 782.86K $ 782.86K $ 782.86K Totalt utbud: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M Cirkulerande utbud $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 782.86K $ 782.86K $ 782.86K Högsta någonsin: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00086993 $ 0.00086993 $ 0.00086993 Läs mer om priset på SHARPEI(SHAR) Köp SHAR nu! SHARPEI (SHAR) Information I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Officiell webbplats: https://www.sharpei.xyz/ SHARPEI (SHAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SHARPEI (SHAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHAR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SHAR:s tokenomics, utforska SHAR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SHAR Vill du veta vart SHAR kan vara på väg? På SHAR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SHAR-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn