Shakey AI (SHAKEY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Shakey AI(SHAKEY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:16:12 (UTC+8)
USD

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shakey AI(SHAKEY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 47.07K
$ 47.07K
Totalt utbud:
$ 964.15M
$ 964.15M
Cirkulerande utbud
$ 964.15M
$ 964.15M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 47.07K
$ 47.07K
Högsta någonsin:
$ 0.00220598
$ 0.00220598
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Shakey AI (SHAKEY) Information

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

Officiell webbplats:
https://shakeyos.ai
Whitepaper:
https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Shakey AI (SHAKEY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SHAKEY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SHAKEY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SHAKEY:s tokenomics, utforska SHAKEY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SHAKEY

Vill du veta vart SHAKEY kan vara på väg? På SHAKEY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

