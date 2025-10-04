Shaicoin (SHA) Tokenomics

Shaicoin (SHA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Shaicoin(SHA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Shaicoin (SHA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shaicoin(SHA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 56.08K
Totalt utbud:
$ 5.78M
Cirkulerande utbud
$ 3.03M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 107.06K
Högsta någonsin:
$ 1.9
Lägsta någonsin:
$ 0.00020504
Aktuellt pris:
$ 0.01868215
Shaicoin (SHA) Information

Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded.

ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process

Officiell webbplats:
https://shaicoin.com/
Whitepaper:
https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf

Shaicoin (SHA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Shaicoin (SHA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SHA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SHA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SHA:s tokenomics, utforska SHA-tokens pris i realtid!

