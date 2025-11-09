SGC Pris idag

Livepriset för SGC (SGC) idag är $ 0.00018611, med en förändring på 2.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SGC till USD är$ 0.00018611 per SGC.

SGC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,227,049, med ett cirkulerande utbud på 6.60B SGC. Under de senaste 24 timmarna handlades SGC mellan $ 0.00017859 (lägsta) och $ 0.00020057 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00415112, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017622.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SGC med +4.21% under den senaste timmen och -12.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SGC (SGC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Cirkulationsutbud 6.60B 6.60B 6.60B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SGC är $ 1.23M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SGC är 6.60B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.