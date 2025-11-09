SERO Pris idag

Livepriset för SERO (SERO) idag är $ 0.00244439, med en förändring på 4.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SERO till USD är$ 0.00244439 per SERO.

SERO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,079,489, med ett cirkulerande utbud på 443.49M SERO. Under de senaste 24 timmarna handlades SERO mellan $ 0.00239187 (lägsta) och $ 0.00258225 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.55192, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0023113.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SERO med +1.00% under den senaste timmen och -4.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SERO (SERO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Cirkulationsutbud 443.49M 443.49M 443.49M Totalt utbud 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

