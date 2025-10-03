Utforska SENTAI(SENTAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SENTAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SENTAI(SENTAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SENTAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 93.76K $ 93.76K $ 93.76K Totalt utbud: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 93.76K $ 93.76K $ 93.76K Högsta någonsin: $ 0.01576158 $ 0.01576158 $ 0.01576158 Lägsta någonsin: $ 0.00007995 $ 0.00007995 $ 0.00007995 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på SENTAI(SENTAI) Köp SENTAI nu! SENTAI (SENTAI) Information SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SENTAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SENTAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SENTAI:s tokenomics, utforska SENTAI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SENTAI Vill du veta vart SENTAI kan vara på väg? På SENTAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 