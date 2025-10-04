Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Senku Ishigami by Virtuals(SENKU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:15:43 (UTC+8)
Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Senku Ishigami by Virtuals(SENKU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 40.55K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 40.55K
Högsta någonsin:
$ 0.00653648
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Information

SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.

Officiell webbplats:
https://app.virtuals.io/virtuals/3098

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SENKU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SENKU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SENKU:s tokenomics, utforska SENKU-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SENKU

Vill du veta vart SENKU kan vara på väg? På SENKU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

