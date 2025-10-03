Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics
Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Seedify NFT Space(SNFTS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Seedify NFT Space (SNFTS) Information
SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.
Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Seedify NFT Space (SNFTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SNFTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SNFTS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SNFTS:s tokenomics, utforska SNFTS-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SNFTS
Vill du veta vart SNFTS kan vara på väg? På SNFTS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn