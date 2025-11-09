Seascape Crowns Pris idag

Livepriset för Seascape Crowns (CWS) idag är $ 0.106441, med en förändring på 2.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CWS till USD är$ 0.106441 per CWS.

Seascape Crowns rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 812,995, med ett cirkulerande utbud på 7.65M CWS. Under de senaste 24 timmarna handlades CWS mellan $ 0.103658 (lägsta) och $ 0.107217 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 61.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.063296.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CWS med +0.84% under den senaste timmen och -12.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Seascape Crowns (CWS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 813.00K$ 813.00K $ 813.00K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 813.00K$ 813.00K $ 813.00K Cirkulationsutbud 7.65M 7.65M 7.65M Totalt utbud 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Det aktuella börsvärdet för Seascape Crowns är $ 813.00K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CWS är 7.65M, med ett totalt utbud på 7645850.9663491575. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 813.00K.