Utforska ScPrime(SCP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ScPrime(SCP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!