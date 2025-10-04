Utforska Science Cult Mascot(HELA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HELA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Science Cult Mascot(HELA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HELA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Science Cult Mascot(HELA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 87.10K $ 87.10K $ 87.10K Totalt utbud: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Cirkulerande utbud $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 87.10K $ 87.10K $ 87.10K Högsta någonsin: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Science Cult Mascot(HELA) Science Cult Mascot (HELA) Information HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Officiell webbplats: https://helacult.com/ Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Science Cult Mascot (HELA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HELA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HELA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HELA:s tokenomics, utforska HELA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HELA Vill du veta vart HELA kan vara på väg? På HELA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HELA-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn