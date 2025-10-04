Utforska SCHIZOID(ZOID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZOID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SCHIZOID(ZOID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZOID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SCHIZOID (ZOID) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SCHIZOID(ZOID), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5,65K Totalt utbud: $ 997,54M Cirkulerande utbud $ 997,54M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5,65K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 SCHIZOID (ZOID) Information $ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let's be real, someone has to. It's a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say "burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme. Officiell webbplats: https://zoid.meme SCHIZOID (ZOID) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SCHIZOID (ZOID) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZOID-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZOID-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.