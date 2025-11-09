Schizodio Pris idag

Livepriset för Schizodio (SCHIZODIO) idag är --, med en förändring på 18.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCHIZODIO till USD är-- per SCHIZODIO.

Schizodio rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 180,213, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SCHIZODIO. Under de senaste 24 timmarna handlades SCHIZODIO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCHIZODIO med +0.80% under den senaste timmen och +24.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Schizodio (SCHIZODIO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 180.21K$ 180.21K $ 180.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 180.21K$ 180.21K $ 180.21K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Schizodio är $ 180.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SCHIZODIO är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 180.21K.