Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Scarlet Waifu Capital Management(WAIFU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:46:11 (UTC+8)
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Scarlet Waifu Capital Management(WAIFU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

$ 14.43K
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 14.43K
$ 0.0100307
$ 0
$ 0
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Information

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem.

The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

Officiell webbplats:
https://weebsite.xyz

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WAIFU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WAIFU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WAIFU:s tokenomics, utforska WAIFU-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WAIFU

Vill du veta vart WAIFU kan vara på väg? På WAIFU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

mc_how_why_title
