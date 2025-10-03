Utforska Savings USX(SUSX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUSX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Savings USX(SUSX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUSX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 823.30K $ 823.30K $ 823.30K Totalt utbud: $ 749.53K $ 749.53K $ 749.53K Cirkulerande utbud $ 749.53K $ 749.53K $ 749.53K FDV (värdering efter full utspädning): $ 823.30K $ 823.30K $ 823.30K Högsta någonsin: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Lägsta någonsin: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Aktuellt pris: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Läs mer om priset på Savings USX(SUSX) Köp SUSX nu! Savings USX (SUSX) Information What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Officiell webbplats: https://usx.finance/ Savings USX (SUSX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Savings USX (SUSX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUSX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUSX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUSX:s tokenomics, utforska SUSX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SUSX Vill du veta vart SUSX kan vara på väg? På SUSX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SUSX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn