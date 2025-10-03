Utforska Savings crvUSD(SCRVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCRVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Savings crvUSD(SCRVUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCRVUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Savings crvUSD(SCRVUSD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Savings crvUSD(SCRVUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 58.06M $ 58.06M $ 58.06M Totalt utbud: $ 54.24M $ 54.24M $ 54.24M Cirkulerande utbud $ 54.24M $ 54.24M $ 54.24M FDV (värdering efter full utspädning): $ 58.06M $ 58.06M $ 58.06M Högsta någonsin: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Lägsta någonsin: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 Aktuellt pris: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Läs mer om priset på Savings crvUSD(SCRVUSD) Köp SCRVUSD nu! Savings crvUSD (SCRVUSD) Information Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. Maxutbud: Taket för hur många SCRVUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SCRVUSD:s tokenomics, utforska SCRVUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SCRVUSD Vill du veta vart SCRVUSD kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.