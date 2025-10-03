SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics
SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SavePlanetEarth(SPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
SavePlanetEarth (SPE) Information
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.
Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs
aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop
realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global
Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.
The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.
We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i SavePlanetEarth (SPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SPE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SPE:s tokenomics, utforska SPE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SPE
Vill du veta vart SPE kan vara på väg? På SPE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn