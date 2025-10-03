Utforska SavePlanetEarth(SPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SavePlanetEarth(SPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SavePlanetEarth(SPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 4.54M
Totalt utbud: $ 589.51M
Cirkulerande utbud $ 589.51M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.54M
Högsta någonsin: $ 0.14091
Lägsta någonsin: $ 0.00298054
Aktuellt pris: $ 0.00770248

SavePlanetEarth (SPE) Information

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

Officiell webbplats: https://www.saveplanetearth.io/

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SavePlanetEarth (SPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SPE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.