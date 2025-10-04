Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Satushi Nukumutu($NUKUMUTU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 05:23:31 (UTC+8)
USD

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Satushi Nukumutu($NUKUMUTU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K
Totalt utbud:
$ 719.02M
$ 719.02M$ 719.02M
Cirkulerande utbud
$ 719.02M
$ 719.02M$ 719.02M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Information

This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.

Officiell webbplats:
https://satushinukumutu.com/

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet $NUKUMUTU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många $NUKUMUTU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår $NUKUMUTU:s tokenomics, utforska $NUKUMUTU-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för $NUKUMUTU

Vill du veta vart $NUKUMUTU kan vara på väg? På $NUKUMUTU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

