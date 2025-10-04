Utforska Sarah(SARAH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SARAH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Sarah(SARAH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SARAH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Sarah (SARAH) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 246.62K
Totalt utbud: $ 999.25M
Cirkulerande utbud $ 991.55M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 248.54K
Högsta någonsin: $ 0.00484043
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00024872

Sarah (SARAH) Information

Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.

Officiell webbplats: https://sarahthetradwife.io

Sarah (SARAH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Sarah (SARAH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SARAH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SARAH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.