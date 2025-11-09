Sao Paulo FC Fan Token Pris idag

Livepriset för Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) idag är $ 0.03080083, med en förändring på 3.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPFC till USD är$ 0.03080083 per SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 147,262, med ett cirkulerande utbud på 4.79M SPFC. Under de senaste 24 timmarna handlades SPFC mellan $ 0.03059224 (lägsta) och $ 0.03199543 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0148642.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPFC med -1.77% under den senaste timmen och -1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 147.26K$ 147.26K $ 147.26K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 615.04K$ 615.04K $ 615.04K Cirkulationsutbud 4.79M 4.79M 4.79M Totalt utbud 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sao Paulo FC Fan Token är $ 147.26K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPFC är 4.79M, med ett totalt utbud på 20000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 615.04K.