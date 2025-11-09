BörsDEX+
Livepriset för Sao Paulo FC Fan Token idag är 0.03080083 USD.SPFC börsvärdet är 147,262 USD. Följ prisuppdateringar för SPFC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SPFC

SPFC prisinformation

Vad är SPFC

SPFC officiell webbplats

SPFC tokenomics

SPFC Prisförutsägelse

Sao Paulo FC Fan Token Logotyp

Sao Paulo FC Fan Token Pris (SPFC)

Onoterad

1 SPFC-till-USD pris i realtid:

$0.03080083
$0.03080083
-3.20%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Live Pris Diagram
Sao Paulo FC Fan Token Pris idag

Livepriset för Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) idag är $ 0.03080083, med en förändring på 3.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPFC till USD är$ 0.03080083 per SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 147,262, med ett cirkulerande utbud på 4.79M SPFC. Under de senaste 24 timmarna handlades SPFC mellan $ 0.03059224 (lägsta) och $ 0.03199543 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0148642.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPFC med -1.77% under den senaste timmen och -1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marknadsinformation

$ 147.26K
$ 147.26K

--
--

$ 615.04K
$ 615.04K

4.79M
4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sao Paulo FC Fan Token är $ 147.26K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPFC är 4.79M, med ett totalt utbud på 20000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 615.04K.

Sao Paulo FC Fan Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03059224
$ 0.03059224
lägsta under 24-timmar
$ 0.03199543
$ 0.03199543
högsta under 24-timmar

$ 0.03059224
$ 0.03059224

$ 0.03199543
$ 0.03199543

$ 2.33
$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642

-1.77%

-3.29%

-1.27%

-1.27%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Sao Paulo FC Fan Token till USD $ -0.00104831738769035.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sao Paulo FC Fan Token till USD $ -0.0029548961.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sao Paulo FC Fan Token till USD $ -0.0027841486.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sao Paulo FC Fan Token till USD $ -0.0007218578734386.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00104831738769035-3.29%
30 dagar$ -0.0029548961-9.59%
60 dagar$ -0.0027841486-9.03%
90 dagar$ -0.0007218578734386-2.28%

Prisförutsägelse för Sao Paulo FC Fan Token

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPFC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sao Paulo FC Fan Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Sao Paulo FC Fan Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPFC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Sao Paulo FC Fan Token Price Prediction.

Vad är Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Sao Paulo FC Fan Token

Hur mycket kommer 1 Sao Paulo FC Fan Token att vara värd år 2030?
Om Sao Paulo FC Fan Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sao Paulo FC Fan Token-priser och förväntad avkastning.
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.