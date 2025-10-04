Utforska Santawifhat(SANTA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SANTA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Santawifhat(SANTA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SANTA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

santawifhat tokenomics Information om santawifhat Santawifhat (SANTA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Santawifhat(SANTA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 314.61K $ 314.61K $ 314.61K Totalt utbud: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Cirkulerande utbud $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (värdering efter full utspädning): $ 314.61K $ 314.61K $ 314.61K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0003151 $ 0.0003151 $ 0.0003151 Läs mer om priset på Santawifhat(SANTA) Köp SANTA nu! Santawifhat (SANTA) Information This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. Officiell webbplats: https://santawifhat.lol/ Santawifhat (SANTA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Santawifhat (SANTA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SANTA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SANTA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SANTA:s tokenomics, utforska SANTA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SANTA Vill du veta vart SANTA kan vara på väg? På SANTA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SANTA-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn