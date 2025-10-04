Utforska SANTA HAT(SANTAHAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SANTAHAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SANTA HAT(SANTAHAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SANTAHAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SANTA HAT(SANTAHAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SANTA HAT(SANTAHAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 445.28K $ 445.28K $ 445.28K Totalt utbud: $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M Cirkulerande utbud $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M FDV (värdering efter full utspädning): $ 445.28K $ 445.28K $ 445.28K Högsta någonsin: $ 0.01402674 $ 0.01402674 $ 0.01402674 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00044683 $ 0.00044683 $ 0.00044683 Läs mer om priset på SANTA HAT(SANTAHAT) Köp SANTAHAT nu! SANTA HAT (SANTAHAT) Information SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit. Officiell webbplats: https://santahatonsol.xyz/ SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SANTA HAT (SANTAHAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SANTAHAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SANTAHAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SANTAHAT:s tokenomics, utforska SANTAHAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SANTAHAT Vill du veta vart SANTAHAT kan vara på väg? På SANTAHAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.