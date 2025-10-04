Utforska Samurai Starter(SAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Samurai Starter(SAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SAM SAM prisinformation SAM officiell webbplats SAM tokenomics SAM Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Samurai Starter (SAM) / Tokenomik / Samurai Starter (SAM) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Samurai Starter(SAM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD samurai-starter tokenomics Information om samurai-starter Samurai Starter (SAM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Samurai Starter(SAM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 193.74K $ 193.74K $ 193.74K Totalt utbud: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Cirkulerande utbud $ 101.52M $ 101.52M $ 101.52M FDV (värdering efter full utspädning): $ 248.08K $ 248.08K $ 248.08K Högsta någonsin: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Lägsta någonsin: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Aktuellt pris: $ 0.00190833 $ 0.00190833 $ 0.00190833 Läs mer om priset på Samurai Starter(SAM) Köp SAM nu! Samurai Starter (SAM) Information Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Officiell webbplats: https://www.samuraistarter.com/ Samurai Starter (SAM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Samurai Starter (SAM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SAM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SAM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SAM:s tokenomics, utforska SAM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SAM Vill du veta vart SAM kan vara på väg? På SAM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SAM-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn