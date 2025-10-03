Utforska Salvator Mundi(MUNDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUNDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Salvator Mundi(MUNDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUNDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MUNDI Prisförutsägelse Salvator Mundi (MUNDI) / Tokenomik / Salvator Mundi (MUNDI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Salvator Mundi(MUNDI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 935.98K $ 935.98K $ 935.98K Totalt utbud: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerande utbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 935.98K $ 935.98K $ 935.98K Högsta någonsin: $ 0.096662 $ 0.096662 $ 0.096662 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00094003 $ 0.00094003 $ 0.00094003 Läs mer om priset på Salvator Mundi(MUNDI) Köp MUNDI nu! Salvator Mundi (MUNDI) Information $MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age. Officiell webbplats: https://www.lostdavinci.com Salvator Mundi (MUNDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Salvator Mundi (MUNDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MUNDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MUNDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MUNDI:s tokenomics, utforska MUNDI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MUNDI Vill du veta vart MUNDI kan vara på väg? På MUNDI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MUNDI-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn